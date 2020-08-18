Hayri Kozanoğlu: Albayrak’ın konuşması aslında iki itirafı içeriyordu

Hazine ve Maliye Bakanının iddialı söylemleri bir yana bırakılırsa, konuşması aslında iki itirafı içeriyordu. Birincisi, geçen hafta yayımlanan Türkiye raporunda 2020 için ekonomide yüzde 3,8 daralma öngören Dünya Bankası’na göre hâlâ iyimser kalsa da, Albayrak’ın -2 ila 1 arasında bir büyüme tahminiyle ayaklarının bir parça suya ermesiydi. İkincisi, döviz kurunu kontrol altına alma iddiasından vazgeçmesi, Merkez Bankası’nın rezervlerini tükettikten sonra bir anlamda havlu atmasıydı.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı