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Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: AKP’nin tırmanan bütçe açığıyla birlikte son kalesi de çöktü

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Arkasından Binali Yıldırım’ın, “her dini bayramda emeklilere 1000 TL ikramiye” müjdesi geldi. Bu vaadin yıllık tutarı 24 milyar TL’yi buluyor. IMF’nin yüzde 3.3 öngördüğü bütçe açığını otomatikman yüzde 0.77 yukarı çekiyor. Yanlış anlaşılmasın, bizim emekli yurttaşlarımızın cebine konacak paradan bir şikâyetimiz olmaz. Ne var ki, yıllarca küresel sermayeye “mali disiplin” üzerinden mesaj verenler açısından sorun yaratabilir. Nitekim piyasaların halinden durum anlaşılıyor. Özetle, döviz kurunu, faizi, enflasyonu dizginleyemeyen AKP’nin tırmanan bütçe açığıyla birlikte son kalesi de çöktü.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

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Kulis: Kalın’la Akar üç saate yakın Gül’ü dinlemek zorunda kalmış

Abdullah Gül’ün kız kardeşi Hatice Tekelioğlu’nun eşi eski AKP İzmir milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşerek cumhurbaşkanı adayı olmaması telkininde bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili, “Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” dedi.

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