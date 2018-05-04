Hayri Kozanoğlu: AKP’nin tırmanan bütçe açığıyla birlikte son kalesi de çöktü

Arkasından Binali Yıldırım’ın, “her dini bayramda emeklilere 1000 TL ikramiye” müjdesi geldi. Bu vaadin yıllık tutarı 24 milyar TL’yi buluyor. IMF’nin yüzde 3.3 öngördüğü bütçe açığını otomatikman yüzde 0.77 yukarı çekiyor. Yanlış anlaşılmasın, bizim emekli yurttaşlarımızın cebine konacak paradan bir şikâyetimiz olmaz. Ne var ki, yıllarca küresel sermayeye “mali disiplin” üzerinden mesaj verenler açısından sorun yaratabilir. Nitekim piyasaların halinden durum anlaşılıyor. Özetle, döviz kurunu, faizi, enflasyonu dizginleyemeyen AKP’nin tırmanan bütçe açığıyla birlikte son kalesi de çöktü.
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Esrarsız: Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ kenevir tohumu üç yıl içinde üretilecek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, üç yıl içinde Türkiye’nin ‘milli kenevir tohumu’ çeşidini üreteceklerini belirterek, “Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız” dedi.
Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55
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Duayen bankacı: Herkes borç yapılandırma kuyruğuna girerse altından kalkamayız
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İBB başkanı duyurdu: Feriköy’deki İSKİ binaları yıkılıp yerine imam hatip yapılacak
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Kulis: Kalın’la Akar üç saate yakın Gül’ü dinlemek zorunda kalmış
Abdullah Gül’ün kız kardeşi Hatice Tekelioğlu’nun eşi eski AKP İzmir milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşerek cumhurbaşkanı adayı olmaması telkininde bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili, “Abdullah Beyin yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar’ın üç saate yakın Abdullah Beyi dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde” dedi.