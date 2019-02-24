Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hayrettin Karaman: ‘Sigara zararı kesin ve büyük, hükmü de haramdır’ dedim ve diyorum

Evet, kırk yıl öncesinden beri bunu diyorum. Sigaranın hükmü için Kur’an’da “Sigarayı haram kıldım” gibi bir cümle aramak bilgisizliktir. Kur’an-ı Kerim altı yüz sayfa civarındadır, ondan ve sünnet kaynağından çıkarılan/üretilen bilgi ve hükümler kütüphaneleri dolduracak kadar çoktur ve bu hükümlerin içinde haram, mekruh, mubah, mendub, vacib ve farz olanlar vardır.

Konumuzla ilgili olarak araştırılacak husus sigaranın ne kadar zararlı, israf ve zulüm olduğu ve bu nitelikte olan bir şeyin İslam’da hükmünün ne olacağıdır.

Reklam

Ben “zararı kesin ve büyük, hükmü de haramdır” dedim ve diyorum..

Hayrettin Karaman’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Danıştay’dan ‘AKP vakfı’na dokunulmazlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu Birlik Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin davada Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...