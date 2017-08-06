Hayrettin Karaman savunmada: ‘Farklı olanlar’ iffeti gevşek olanlar mı ki!!!

Yeni Şafak’taki köşesinde sigara içen başörtülü kadınların “Sizinle paylaşacağım çok şey var” mesajı verdiğini iddia etmesiyle birçok kesimden tepki toplayan Hayrettin Karaman savunmaya geçti.

Karaman, geçtiğimiz hafta yayınlanan sigara içen başörtülü kadınlara yönelik yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: ‘Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.'”

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Bu cümlenin içerdiği ima, kısa sürede çeşitli sitelerde ve sosyal medyada tartışılmaya başlanmış, AKP’ye yakın isimlerden de köşelerinden Karaman’a ‘kınama’ yazıları gelmişti.

Karaman, bugünkü yazısında kastettiği şeyin bambaşka bir anlama çekildiğini, aslında niyetinin farklı olduğunu savundu.

“Bu cümlenin aklımdan asla geçmeyen bir manaya (iffet gevşekliği manasına) çekildiğini yakınlarım bana söyleyince hem çok hayret ettim hem de çok üzüldüm. Üzüldüm çünkü istemeden birçok kimseyi üzmüşüm, onlardan helallik diliyorum” diyen Karaman, ardından ‘koparılan gürültü‘ye hayret ettiğini dile getirdi.

‘Dil ve mantığın sözlerinin öyle bir manaya çekilmesine engel olduğu’nu iddia eden Karaman, hatta asıl maksatın yazının asıl amacını gölgelemek olduğunu da savundu.

‘Batılı modernleştirmeye ümit verir’

Karaman, yazısını şöyle gerekçelendirdi: “İfadeye dikkat edelim: ‘Farklı olanlara şunu diyor’ demişim; farklı olanlar ‘iffeti gevşek olanlar’ mı ki, onlarla paylaşılacak şey de bu olsun!!! ‘Benden ümidinizi kesmeyin’ ifadesinin manası da şudur: Bir genç bayan, bir öğrenci, bir resmi görevli başını örterse halkımızı değerlerimizden koparmak ve Batılı manada modernleştirmek için çırpınanlar çok üzülüyorlar, ikna odaları açıyorlar… Maksadım örtünmeye uymayan davranışlarla onlara ümit vermemektir.”

‘Topu taca atmayın’

Karaman, ardından ‘farklı olanın’ başını örtmeyen kadınlar olduğunu da yazarak şöyle devam etti: “Baylar ve bayanlar, lütfen topu taca atmayın; siz de biliyor ve anlıyorsunuz ki, örtünme bakımından farklı olanlar başlarını örtmeyenlerdir. Bunlar da ikiye ayrılır: 1. Dindar ve bizim değerlerimize bağlı oldukları halde ya bir mazeret veya farklı -bana göre yanlış- bir yorumla örtünmeyenler. 2. Başörtüsüne karşı, bizim değerlerimize yabancılaşmış, yönünü Batı’ya dönmüş olanlar. İşte başını örttüğü halde ortalıkta savura savura sigara içenlerin görüntü ve benim intibaım olarak paylaşmaları muhtemel olan şey bu yabancı değerlerin ve bu değerlere dayalı davranışların bir kısmıdır.”

Yeni Şafak yazarı ardından bu yabancı değerler diye tanımladığı davranışların aşırı makyaj, kadınlı erkekli toplantılarda ‘laubali’ davranışlar, kılık kıyafette modaya uymak, ‘bize ait olmayan’ bir dil kullanmak gibi maddelerle nitelendirdiği birtakım davranışlar olduğunu yazdı.