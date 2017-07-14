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Yaramazlara biraz batar!

   
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Hayrettin Karaman: Biz bir adım atarsak Allah daha fazlasını lütfedecektir

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Peki ABD, AB ve diğerleri, Türkiye’de darbe olmasını ve Erdoğan’ın devrilmesini niçin istiyorlar?

Bu sorunun cevabını bilmeyen yok, ama bazı sebepleri hatırlatmak ve daima hatırda tutmak da faydadan hâlî değildir.

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Çünkü Erdoğan İslam ülkeleri arası birlik ve dayanışmadan yanadır,  Müslümanları uyarmakta, sömürgecilerin oyununa gelerek parçalanmayı, birbirine düşmeyi engellemeye çalışmaktadır…

Hakan Fidan olayı öncesinden -hatta onun atanması safhasından- başlayan çeşitli şekilleriyle darbe teşebbüsleri çok şükür bugüne kadar başarısız kılındı. Onlar durmayacak, asla vazgeçmeyecekler; biz de gittikçe güç ve tecrübe kazanarak daha güçlü direnecek, karşı koyacağız. Düşman düşmanlığını yapacak, biz dostlara bakacak, onlarla iş tutacağız.

Biz bir adım atarsak Allah daha fazlasını lütfedecektir.

Hayrettin Karaman’ın yazısı

 

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