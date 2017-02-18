Haymana’daki lise yurdunda ‘istismar’la suçlanan okul müdürü tutuklandı

Ankara’nın Haymana ilçesindeki Nuri Bektaş Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan okul müdürü S.K. tutuklandı.

Okul öğrencilerinden K.Ç., okul müdürünün yurttaki öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, 29 Kasım 2016 tarihinde BİMER’e şikâyette bulunmuştu. Haymana savcılığı da 20 Ocak’ta soruşturma başlatmıştı.

K.Ç., ifadesinde şunları söylemişti: “İlk geldiği yıl eşi Edirne’de görev yaptığı için iki haftada bir Edirne’ye gidiyordu. Okul müdürü S.K. benim köylüm ve uzaktan akrabam olur. Geçen yıl F.O., ağlayarak yanıma geldi. S.K.’nın cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Arkadaşlarla araştırdık, BİMER’e başvurduk. S.K. beni çağırdı, ‘Biz akrabayız, ben sana maddi-manevi destek veriyorum. Niye böyle dedikodu yapılıyor’ diye beni fırçaladı.”

Mağdur sıfatıyla iki öğrenci ve bilgi sahibi olarak da üç öğrencinin ifadeleri pedagog eşliğinde alınmıştı. Öğrencilerin ifadelerinde taciz iddialarını yinelemesi üzerine savcı, açığa alınan okul müdürü S.K. hakkında gözaltı talimatı vermişti.

Gözaltına alınan okul müdürü, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müdür tutuklandı

İHA’nın haberine göre müdür S.K., ek ifade için yeniden savcılığa çağrıldı.

Savcının ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği S.K., tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

S.K.’nın avukatı Gürhan Göke, tutuklamaya itiraz edeceklerini belirterek kamuoyu baskısı oluştuğunu, bu nedenle de doğru karar verilmediğini savundu.

Müvekkili hakkında somut belge olmadığını söyleyen Göke, “Şehir dışında olduğumuzdan dolayı buraya gelmeden baro avukatı çağrılmış, müvekkilim ek ifade denilerek tutuklanmış bulunuyor” dedi.

Müdür hakkında idari soruşturma da sürüyor.