HAYKURDER: PTT personeline, ‘hayvanlara eziyet cihazı’ dağıtımını kabul etmiyoruz

PTT Genel Müdürlüğü’nün dağıtıcı personeli için 40 bin adet kedi-köpek kovucu ultrasonik cihaz satın alarak dağıtımına başladığı ortaya çıktı. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre kullanımı yasak olan aletin satın alınması üzerine hayvan koruma dernekleri harekete geçti.

Kedi ve köpeklerin postacıları rahatsız ettikleri gerekçesiyle alınan ultrasonik cihazların yaydığı ses dalgaları hayvanların kontrolsüz davranışlarda bulunmalarına neden olarak zarar görmeleri riskini ortaya çıkarıyor.

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Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı cihazların kullanımın yasak olduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Bu cihazlar hayvanda bulantı, kasılma, kusma gibi etkiler gösteriyor. Ani ortaya çıkan ses dalgası hayvanlarda panik ve korkuyla kontrolsüz koşmaya bu esnada insanlara, araçlara, duvarlara çarpmasına sebep oluyor. Kendilerini bilinçsizce yola atarak araç altında kalıyorlar. Hayvan sağlığı için son derece sakıncalı insan sağlığı için ise tehlike ve riskleri tam olarak bilinmiyor. PTT’nin hayvanlara eziyet ederek ölümlere yol açacak bir ürünü envantere katıp tüm saha personeline dağıtmasını kabul etmiyoruz.”

‘Organize işkence’

Hayvanseverler olarak PTT’ye bu cihazları derhal envanterden çıkartıp imha etmeleri çağrısında bulunan Paçalı, “Bu konunun takipçisi olacağız ve personel tarafından kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Acilen devlet otoritesinin ağırlığını ortaya koymasını, bu denli organize bir işkenceye geçit vermemesini talep ediyoruz” dedi.

HAYKURDER, Yaban Hayatı Daire Başkanlığı’nın ultrasonik ses dalgaları yayan cihazların kullanımına dair idari yaptırım görüşü ve uygulamadaki emsalleri çerçevesinde, cihazlara el konması ve her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 37 bin 880 lira idari para cezası uygulanması talebi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarım Bakanlığı’na başvuruda bulunma kararaı aldıklarını duyurdu.

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Dernek yönetimi, ayrıca, PTT A.Ş.’nin çağrılarını karşılıksız bıraktığını ifade etti.