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‘Hayırlı olsun’ diyen Bakan Kılıç, tepki üzerine kendini ‘düzeltti’: Yok, o anlamda değil

 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir açılışta “Hayırlı olsun” deyince, kendini ‘düzeltti.’

Fotoğraf: DHA

Kılıç’ın açılış töreninde yeni inşa edilen binalardan söz ederken “Hayırlı olsun” ifadesini kullanmasının ardından orada bulunan bir yurttaş, bakana “Hayırlı olmasın sayın bakanım” diye seslendi.

Bunun üzerine Kılıç, yurttaşa dönerek şöyle dedi: “Yok o anlamda değil. Bereketli olması, iyi olması, ülkemizin daha çok gelişmesi için o anlamda hayırlı olsun diyoruz. Yoksa tabii ki olumsuz anlamda değil. Ben birlik ve beraberlikle başarıya ulaşacağımızı, milletimizin de bizi bu noktada desteklediğini biliyorum. 16 Nisan akşamı ülkemizin geleceğine açılan yolda hep beraber buluşmak üzere.”

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