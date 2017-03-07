‘Hayır’cıları silahla tehdit eden AKP’li yönetici, ‘algı operasyonu’na sığındı

AKP Sinop il yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım, sosyal medyadan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ diyen yurttaşları silahla tehdit etti.

Gelen tepkileri ‘algı operasyonu’ diye savuşturmaya çalışan Yıldırım, amacının espri yapmak olduğunu savundu.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Yıldırım, videoda kendisine sorulan “Musa abi güçlü Türkiye’ye ‘Hayır’ diyenlere ne yapacağız” sorusuna elindeki tabancayla yere ateş ederek karşılık verdi. Yedi saniyelik videoda Yıldırım tek kelime etmezken, video tepkilere neden oldu.

Yıldırım, tepkiler üzerine istifa etti.

‘Algı operasyonu’ lafı hazırda bekliyor

Bunun üzerine açıklama yapan Yıldırım, videonun 26 Ocak’ta çekildiğini belirterek, ‘algı operasyonu’na sığındı: “Aslında bunu kendi aramızda espri amaçlı çekmiştik. Fakat şimdi bunu sosyal medyada paylaşanlar, sanki yeni çekilmiş ve referandumda hayır diyenlere gözdağı veriliyormuş gibi bir algı operasyonu içindeler.”

AKP Sinop İl Yöneticisi Musa Yıldırım, “HAYIR” oyu verecek kişilere ne yapacağını gösteriyor! Yılmayız, susmayız, sinmeyiz! pic.twitter.com/hT4xuD7ZSr — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 6 March 2017

Kendisine söylenen cümleyi duymadığını iddia eden AKP’li yönetici, kendini şu sözlerle savundu: “Kurulan cümlede de dikkat edilirse ‘Referandumda hayır diyenlere ne yapacağız’ diye bir soru yok. Daha sonra bunu çeken arkadaşım bana göndereyim diye yanlışlıkla il teşkilatımıza ait WhatsApp grubunda paylaşınca, yönetimdeki beni çekemeyen bir kişi de bunu dışarıya sızdırmış. Genel merkeze, valiliğe, sosyal medyaya, herkese göndermiş. Durum böyle olunca da genel merkez istifamı istedi. Ben de istifamı verdim. Aktif siyasetten çekildim. Böyle olsun istemezdim, yanlış anlamalara sebebiyet verdiğimden ötürü çok üzgünüm. Türk kamuoyundan özür diliyorum.”