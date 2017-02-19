‘Hayır’cıları ‘gafiller’ olarak tanımlayan Erdoğan: Hep yalan yanlış söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliğinde ‘Hayır’ oyu kullanacakları ‘gafiller’ olarak tanımlayıp, “Hep yalan yanlış söylüyorlar” diye konuştu.

Gaziantep’teki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, AKP ve MHP’nin Meclis’te ‘üzerlerine düşen görevi’ yaptıklarını belirtirken ‘sıranın’ millete geldiğini vurguladı: “Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Herkes tercihinde hürdür, özgürdür. Herkes yaptığı tercihlerin sonucunu bilmek hakkıdır.”

Anayasa değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığını öne süren Erdoğan, “Anayasa değişikliğine ve cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller, ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış yalan söylüyorlar. Her şeyden önce Türkiye’de rejim değişmiyor. Yürütme ortadan kalkmıyor, Meclis kapanmıyor, yargı etkisiz hale getirilmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak” diye konuştu.

‘Herkes işiyle meşgul olacak’

“Herkesin işiyle meşgul olmasını sağlıyoruz” diyen cumhurbaşkanı, “Demokrasiyi ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçme yetkisini doğrudan millete veriyoruz. Millet yetki ve sorumluluğu kime verdiğini bilecek ki, gerektiğinde yakasına yapışsın. Yürütme, yasama, yargı arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor” yorumunda bulundu.

Söz konusu anayasa değişikliğiyle yargı bağımsızlığının tarafsızlıkla güçlendiğini iddia eden Erdoğan, milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesini öngören maddeyle ilgili şunları söyledi: “Bir zamanlar bir siyasetçi, ‘Taksim Meydanı’nda dört ayaklı merkep koysam seçtirirdim’ diyordu. Batı’da oluyor da bizde niye olmasın? Benim dedem Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp, bir çağ açtı mı? Onun torunları da bunu yapar mı? 16 Nisan yeniden bir doğuş olacak, yeni bir dirilişin, ayağa kalkışın işareti olacak.”