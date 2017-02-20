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Yaramazlara biraz batar!

‘Hayır’cılar PKK ile aynı muameleyi göze alıyor’ diyen başsavcı vekiline inceleme izni

 

Anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceklerin ‘PKK ile aynı muameleyi göze aldıklarını’ savunan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Fotoğraf: DHA

Kayafoğlu Twitter hesabından, ayrı ayrı tarihlerde “PKK anayasa referandumunda ‘Hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘Hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” ve “Referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin dikkatine. Vereceğiniz ‘Hayır’ oyu aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin” mesajlarını paylaşmıştı.

Kayafoğlu, gelen tepkiler üzerine önce profil fotoğrafını ve unvan bilgisini, daha sonra paylaşımlarını silmişti.

Hürriyet’in haberine göre HSYK 3’üncü Dairesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında inceleme izni verdi.

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