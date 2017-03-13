Kulis: ‘Hayır’cı Saadet Partisi’nin gençlik kuruluşunun etkinlikleri üst üste iptale uğradı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Saadet Partisi’nin gençlik kuruluşu Anadolu Gençlik Derneği’nin etkinlikleri üst üste iptale uğruyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haber analizine göre partinin gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği’nin ‘Hayır’ kampanyası yürütmesine karar verildi. Ancak derneğin önceden planlanan etkinlikleri üst üste iptaller yaşadı.

Erdem Gül, analizinde 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Ahmet Davutoğlu’nun SP’ye ittifak önerdiğini ancak SP’nin BBP ile yoluna devam ettiğini hatırlatarak, darbe girişiminden sonraki süreci şöyle anlattı: “Darbecilerle mücadeleye de tam destek verdi. Tam bu sırada SP’de genel başkan değişikliği yaşandı. Mustafa Kamalak gitti yerine Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu, genel başkan olur olmaz ilk önemli siyasi kararını 16 Nisan’da oylanacak başkanlık paketi konusunda vermek durumunda kaldı. SP yönetimi, referandumda karar vermeden önce AKP’nin ağır baskısı altında kaldı. AKP, SP’yi, ‘Hayır demek CHP ile, HDP ile birlikte hareket etmektir. Tabana hesap veremezsiniz’ diyerek ‘Evet’e ikna etmeye çalıştı.”

‘Hayır’dan sonra farklı tutum

Gül, ‘Hayır’ kararının ardından Saadet Partisi’ne yönelik büyük bir küfür ve hakaret kampanyası yürütüldüğünü belirtti: “SP’ye ayrıca her düzeyde ‘Hayır kararı alarak, Fetö, PKK, CHP, HDP ve tüm hainlerle birlikte hareket ettikleri’ suçlamaları yöneltilerek, 16 Nisan’dan sonra bunun hesabının sorulacağı mesajları iletildi.”

SP’nin aktif bir kampanya yürütmek yerine açıklamalarla ‘Hayır’a destek olduğuna vurgu yapan Erdem Gül, Anadolu Gençlik Derneği’nin etkinliklerine verilen izin iptalleriyle ilgili ise şunları kaleme aldı: “Parti adına aktif hayır kampanyasını gençlik kuruluşu konumundaki Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) yürütmesi kararlaştırıldı. Ancak AGD’nin Türkiye’nin her yerinde önceden planladığı etkinlikler yasaklanmaya başladı. AGD, salon başvurularını; ‘Hayır’ kampanyası değil, gençliğin sorunları konulu toplantılar için istemesine karşın izin alamadı. Valilikler ve kaymakamlıklarca üst üste iptal kararları verildi.”