‘Hayır’cı MHP’liler Akşener ve Okutan’ın mitingi 1980’den kalma maddeyle engellendi

Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski vekiller Meral Akşener ve Nuri Okutan’a Isparta’da miting izni çıkmadı.

Kısa süre önce partisinden ihraç edilen Isparta milletvekili Okutan, 23 Mart’ta Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Okutan, 12 Nisan’da kentte Akşener’le birlikte Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ‘Milli iradeye saygı’ başlıklı açık hava toplantısı yapmak için izin istedi.

Ancak Okutan’ın başvurusu reddedildi.

‘Pazarda olsa bile yaparız’

Halkla toplantı yapma hakkının bulunduğunu, milletvekillerinin açık veya kapalı toplantı yapabildiğini ifade eden Okutan, “İtiraz ettik. Bizim açımızdan iptal yok. 12 Nisan’da programımız Isparta. Kapalı yerde yapacağız, kahvede yapacağız, yolda yapacağız. Mal pazarı da olsa yapacağız. Ama mutlaka yapacağız” dedi.

Okutan, iptalin yasal olmadığını da savundu: “Referandumla ilgili 12 Eylül 1980’den sonra düzenlenmiş bir yasa var. Orada TRT’de propaganda usulü var. Yüksek Seçim Kurulu, bu hallerde Meclis’te grubu bulunan partilere hak tanıyor. İktidar partisinin, muhalefet partisinin TRT’de ne kadar konuşacağına ilişkin haklar tanıyor. Talebimizi reddetmelerine gerekçe gösterilen bu madde. Ben TRT’ye başvurmadım. İptal ettikleri madde TRT ile ilgili. Bu maddeden tutturarak izin vermiyorlar. Bizim başvurumuz böyle değil. Diğer partiler gibi, Muharrem İnce gibi biz de hakkımızı kullanmak istedik.”

Referandum için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan, düzenlediği mitinglere hatırı sayılır bir kitle toplayan ve kimi zaman saldırılara uğrayan Akşener’in, daha önce de bazı etkinlikleri yasaklamıştı.