Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Hayır’cı MHP’liler Akşener ve Okutan’ın mitingi 1980’den kalma maddeyle engellendi

 

Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski vekiller Meral Akşener ve Nuri Okutan’a Isparta’da miting izni çıkmadı.

Fotoğraf: Twitter

Kısa süre önce partisinden ihraç edilen Isparta milletvekili Okutan, 23 Mart’ta Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Okutan, 12 Nisan’da kentte Akşener’le birlikte Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ‘Milli iradeye saygı’ başlıklı açık hava toplantısı yapmak için izin istedi.

Ancak Okutan’ın başvurusu reddedildi.

‘Pazarda olsa bile yaparız’

Halkla toplantı yapma hakkının bulunduğunu, milletvekillerinin açık veya kapalı toplantı yapabildiğini ifade eden Okutan, “İtiraz ettik. Bizim açımızdan iptal yok. 12 Nisan’da programımız Isparta. Kapalı yerde yapacağız, kahvede yapacağız, yolda yapacağız. Mal pazarı da olsa yapacağız. Ama mutlaka yapacağız” dedi.

Okutan, iptalin yasal olmadığını da savundu: “Referandumla ilgili 12 Eylül 1980’den sonra düzenlenmiş bir yasa var. Orada TRT’de propaganda usulü var. Yüksek Seçim Kurulu, bu hallerde Meclis’te grubu bulunan partilere hak tanıyor. İktidar partisinin, muhalefet partisinin TRT’de ne kadar konuşacağına ilişkin haklar tanıyor. Talebimizi reddetmelerine gerekçe gösterilen bu madde. Ben TRT’ye başvurmadım. İptal ettikleri madde TRT ile ilgili. Bu maddeden tutturarak izin vermiyorlar. Bizim başvurumuz böyle değil. Diğer partiler gibi, Muharrem İnce gibi biz de hakkımızı kullanmak istedik.”

Referandum için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan, düzenlediği mitinglere hatırı sayılır bir kitle toplayan ve kimi zaman saldırılara uğrayan Akşener’in, daha önce de bazı etkinlikleri yasaklamıştı.

Gerekçe hakaret: Bakan Bozdağ’dan eski MHP’li Oğan hakkında suç duyurusu

Vali, Yozgat’ta Oğan’a yapılan saldırıyı ‘olağan buldu’: Demokratik hak ifade edildi

Oğan’ın iddiası: AKP ülkücülere kan döktürüp referandumu iptal ettirmeyi planlıyor

MHP’den ihraç edilen Özdağ’a göre gümbür gümbür ‘Hayır’ geliyor

Akşener, Bahçeli’ye İzmir’den sordu: 17/25 yolsuzluk operasyonu mudur, kumpas mı?

‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’: ‘Hayır’cı eski MHP’li Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine saldırı

Akşener’in etkinliğine MHP pankartlı protesto: Saldırıyı polis engelledi

Bu kez Kocaeli: Akşener’in ‘Hayır’ etkinliğine saldırı

Akşener yasağı tanımıyor: 21 Mart’ta Niğde’ye gidiyorum, yolcu kalmasın

Akşener’e göre ‘Hayır’ huzur getirecek: Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz

Akşener’e yasak: Niğde toplantısı iptal edildi

İhraç ‘saygıyla’ gelmiş: Bahçeli ‘Hayır’cı Halaçoğlu’na saygısını belirtmiş

MHP’den ikinci kez ihraç edilen Oğan: Büyük bedeller ödemeyi göze alarak bu yola çıktık

‘Ne dersiniz?’: Habertürk muhalif MHP’li Halaçoğlu’na program davetini ‘geri çekti’

Bahçeli, ‘Hayır’cı MHP’lilere saldırıları yorumladı: Her yer oyun, her yer tiyatro

Habertürk programcısı Balçiçek İlter’den eski MHP’li Oğan’a: Susuyorsam edebimden

MHP, Oğan ve ‘Hayır’cı üç milletvekilini daha partiden ihraç etti

Eski MHP’li Oğan’dan kendisine söz hakkı vermeyen Habertürk’e: Gücü yalakalığında

Eski MHP’li Oğan’ın ‘Haberciliğinize tüküreyim’ dediği AA: Sakinleşince okuyun

Eski MHP’li Oğan, Bahçeli’ye yüklendi: AKP’nin ‘Evet’i için tetikçilik yapanlar…

Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

Akşener’den ‘Parti kurun’ diyen Bahçeli’ye: Kurultayı toplayın, boyumuzun ölçüsünü alın

Beklenen hamle: Oğan ve Halaçoğlu dahil dört ‘Hayır’cı MHP’linin ihracı istendi

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP’li Karakaya’dan partisinin ‘Hayır’cı vekillerine: Affedilir değil, gereken yapılacak

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa etti

Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’: Milli mücadele tavrı göstereceğiz

MHP’de içeriden ‘karşı atak’: ‘Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor’ platformu kuruldu

MHP’de ‘kıyım’ sürüyor: ‘Hayır’cı Gölbaşı teşkilatı feshedildi

‘Taban ateş püskürüyor’: MHP’de muhalifler ‘Hayır’ için sahaya inecek

Kulis: AKP, ‘Hayır’cı MHP’lileri ‘HDP vurgusuyla’ sandıktan uzak tutmaya çalışacak

MHP kalelerinde ayrılan ayrılana: ‘Hayır’ diyen ilçe başkanı görevinden alındı

AKAM araştırması: MHP seçmeninin yarısı ‘Hayır’ diyecek, kararsızlar yüzde 15

Reuters analizi: Referandumda MHP belirleyici, HDP’nin tavrı diğer partilileri etkiler

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...