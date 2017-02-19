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Yaramazlara biraz batar!

‘Hayır’cı MHP’li vekile kaymakamlık konferans için önce salon izni verdi, sonra iptal etti

 

Anayasa değişikliği referandumunda partisinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya Denizli’de halk eğitim merkezinde salon verilmedi.

Kaymakamlık, 14 Şubat’ta salon izni vermişti. (sağda) Fotoğraflar: DHA

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklayan MHP’nin ‘Hayır’cı muhalifleri, sıklıkla engellemelerle karşılaşıyor.

‘Hayır’cı muhalif MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın konuşmacı olarak katılacağı ‘Milli iradenin önemi’ konulu konferansın bugün Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılması için 14 Şubat’ta Pamukkale Kaymakamlığı’ndan izin alındı.

Gerekçesiz iptal

Yasin Öztürk

Konfransın düzenleyicisi Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, organizasyon için eski MHP Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk’ü görevlendirdi.

Ancak emniyet müdürlüğünden aranan Öztürk’e, kaymakamlığın verdiği iznin iptal edildiği sözlü olarak iletildi.

Konferansı başka bir yerde yapmak için başvuru yapıp izin aldıklarını ifade eden Öztürk, “İptal gerekçesini sormamıza rağmen gerekçe bildirilmedi. Pamukkale Kaykamamı ile görüşmek istedim ama sonuç alamadım” dedi.

Konferans bugün saat 17.30’da Avşar Emniyet Düğün Salonu’nda yapılacak.

MHP’de ‘Hayır’a set

Eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener’in Kolin Otel’de 11 Şubat’taki ‘milli iradeye saygı’ toplantısından dakikalar önce otel yönetimi salonu vermekten vazgeçmiş, yurttaşların itirazı üzerine salon alınmıştı. Ancak Akşener ışıkları kapatılan salonda cep telefonu ışıklarıyla konuşma yapmak zorunda bırakılmıştı.

Parti yönetimi, ‘Hayır’ diyeceklerini açıklayan Denizli’nin Buldan ve Serinhisar teşkilatlarını feshetmişti. MHP Safranbolu ilçe yönetimi, ‘Genel merkezin politikalarını tasvip etmiyoruz’ diyerek istifa ederken, ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmişti.

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