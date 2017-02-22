‘Hayır’cı MHP’li Halaçoğlu ‘yeni parti’yi reddetti: Niye kuralım, yüzde 90 ‘Hayır’ diyor

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Parti kurun” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Neden parti kuralım ki? Partimize değil, genel merkezin aldığı karara tepkiliyiz” derken, MHP’lilerin yüzde 90’ının ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmişti.

Halaçoğlu anayasa değişiklik teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından ‘Hayır’ diyeceğini her fırsatta yineleyerek referandum sonuçlarının siyaseti kökünden sarsacağını öne sürmüştü.

‘Biz aynı şeyi söylüyoruz, kendisi ‘Evet’ demeye başladı’

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Halaçoğlu, Bahçeli’nin “Parti kurun” çıkışına şöyle yanıt verdi: “Neden parti kuralım ki? Biz partimize ters değiliz, sadece genel merkezin aldığı karara tepkiliyiz. Bir referandum yapılıyor, insanlar özgür iradeleriyle ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyecekler. Kendisi bu güne kadar sürekli olarak hem başkanlığa hem partili cumhurbaşkanlığına hayır diyordu. Biz şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz, kendisi ‘Evet’ demeye başladı. Kararı değiştiren biz değiliz ki kendisi. Dolayısıyla biz neden kendi partimizden ayrılalım?”

‘Bahçeli tatminkar açıklama yapamadığı için ‘Hayır’ diyoruz’

Partisinin disiplin kurulunun kendilerini ihraç edebileceğini söyleyen Halaçoğlu, ayrılma niyetlerinin olmadığını belirtti.

Halaçoğlu şöyle devam etti: “Devlet Bahçeli, 15 Temmuzdan sonraki beyanatlarında da yine karşı başkanlığa. Bunun 15 Temmuzla bir alakası yok. Sayın genel başkan bize bu konuda tatmin edecek bir açıklama yapamadığı için ‘Hayır’ diyoruz. Anlayamıyoruz, anlamamızın da mümkün olmadığını düşünüyorum. Normalde bir siyasetçi politikasında yüz seksen derece bir dönüş yapıyorsa bir sebebi olmalı ve dava arkadaşlarına da açıklaması gerekir. Sadece genel başkan açıklayamadığı gibi yardımcıları da açıklayamıyor. Ama şurası muhakkak, mesele ne 15 Temmuz ne de devletin bekasıyla alakalı bir mesele değil. Eğer öyle olsa, çıkarılan anayasa neden 2019’da devreye giriyor? Acil değilse ne anlamı var. Demek ki söylenenler doğru değil.”

MHP seçmeninin yüzde 90’ının ‘Hayır’ dediğini öne süren Halaçoğlu, “Yaptıkları bu icraatlar nedeniyle oran şimdi yüzde doksan beşe çıkıyor. İnsanlar tek adam sistemine ‘Evet’ demek istemiyor” dedi.