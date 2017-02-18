‘Hayır’ yükseliyor’ diyen Baykal, AKP’lilere seslendi: Adını koyun, tek adam anayasası bu

CHP’nin eski lideri ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’de giderek yükselen bir ‘Hayır’ dalgası olduğunu belirterek AKP’lilere seslendi: “Adını bile koyamıyorsunuz. Tek adam anayasasıdır bu.”

Anayasa görüşmeleri sırasında Meclis’te CHP adına söz alan Baykal, ‘ses getiren’ bir konuşma yapmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmayı ‘tarihi ve CHP’ye yakışan’ sözleriyle nitelemişti.

‘Sahibinin sesidir bu anayasa’

Partisinin İstanbul Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlendiği toplantıda konuşan Baykal, sözlerine şöyle başladı: “Türkiye’nin bütün insanlarını daha iyi günlere taşıyacağına inandığımız bir anayasal düzeni savunmak için bir arada bulunuyoruz. Dayatma bir anayasadır, tepeden inme bir anayasadır, müellifi belli ortaya çıkamayan bir anayasadır. Müellifi yoktur, yazarı iftiharla ‘Ben yazdım’ diye çıkabilecek durumda değildir. Ne hukuk, ne siyaset hiç bir bakımdan, dünyanın hiçbir ölçüsüyle hazırlayana kesinlikle şeref ve onur kazandırmayacak bir anayasa taslağıdır. 12 Eylül anayasasının bir sahibi vardı; Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı. Bir hukukçu olarak çıktı, ‘Bunu ben hazırladım’ dedi. İyi, kötü… Bunun sahibini arıyoruz. Sahibi yok ama arkasındaki siyasi irade bellidir. Sahibinin sesidir bu anayasa. Sahibi arkasındadır.”

‘Allah ustalıktan sonrasından sakınsın Türkiye’yi’

Türkiye’de giderek yükselen ve kabaran ‘Hayır’ dalgası olduğunu savunan Baykal, bu dalganın ‘sahibi’ olmadığını söyledi.

Baykal şöyle devam etti: “Yok PKK’lılarmış, yok FETÖ’cülermiş, vatan hainleriymiş. Türkiye’yi bugünlere getiren o güzellikleri savunmak için herkes ‘Hayır’ diyor. Ana hatlarıyla getirilen anayasanın niteliği tek adam inşa etmeye yönelik olmasıdır. Bunu söyleyince rahatsız oluyor AKP’liler ama gerçek bu. Gerçek bu çünkü onu yapıyorsunuz. Size onu yaptırıyorlar. Adını bile koyamıyorsunuz. Tek adam anayasasıdır bu. İlk beş yıl çıraklık diyordu, ikinci beş yıl kalfalık, üçüncü beş yıl da ustalık… Allah ustalıktan sonrasından sakınsın Türkiye’yi. Güçlü Türkiye’nin anayasayla ne alakası var. Sen anayasayı anlat bana. İnanalım sen söylüyorsun diye.”

‘Başbakan ve hükümeti kurtaracağız’

‘Vesayet vurgusu’ yapanlara “Sevsinler bu vesayet diyeni” diyerek seslenen Baykal, sözlerini şöyle bitirdi: “Gerçek vesayet bu anayasadadır. Vesayet lafıyla bunu izah etmek hiç bir şekilde mümkün değildir. Hayır çıktığı zaman, cumhurbaşkanı değişmeyecek, başbakan değişmeyecek, hükümet değişmeyecek. Hatta tam tersine, başbakan ve hükümeti kurtaracağız. Başbakan da, Bakanlar Kurulu da kurtulacak.”