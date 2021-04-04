Hayır yemeği dağıtımında aşçıda mutasyonlu virüs çıktı: Köy karantinada

Tunceli’de hayır yemeği dağıtımı yapılan köyde aşçıda Britanya mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre valilik açıklamasında merkeze bağlı Güdeç köyünde, İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karara rağmen hayır yemeği verildiği belirtildi.

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Köyde yemek dağıtımı yapan aşçıda Britanya mutasyonlu virüs tespit edildiği ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı aktarılarak yemeğe katılanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında para cezası uygulancağı belirtildi.

Yemeği düzenleyenler ile köy muhtarı hakkında ayrıca TCK’nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı ifade edildi.