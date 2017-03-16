‘Hayır’ önde: ‘Fenerbahçe taraftarının yüzde 70’i Aykut Kocaman’ı istiyor’ diyen Rıdvan Dilmen’i anketler yalanlıyor

Fenerbahçe ile adı anılan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ı taraftarların yüzde 70’inin istediğini savunan NTV Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen’e karşın sosyal medyada yapılan anketler bunun tam aksini söylüyor.

SporX: Yüzde 63 ‘Hayır’, yüzde 37 ‘Evet’

SporX’in konuyla ilgili anketine katılanlardan yüzde 63’ü, “Aykut Kocaman’ı istemeyen yüzde 30’un içindeyim” derken, Kocaman’ı isteyenlerin oranı yüzde 37’de kaldı.

NTV Spor: Yüzde 59 ‘Hayır’, yüzde 41 ‘Evet

“Yeni sezonda Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman olsun mu?” diye soran NTV Spor’un anketinde ise yüzde 59 ‘Hayır’, yüzde 41 ‘Evet’ çıktı.

12 Numara: Yüzde 53 ‘Hayır’, yüzde 47 ‘Evet’

Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen 12 Numara’nın halen devam eden ve 40 bini aşkın oy kullanılan anketinde de ‘Hayır’ yüzde 53’le önde.