‘Hayır’ mesajı verme sırası AKP il teşkilatında: Başarısız olursak iç savaşa hazırlanın

AKP Manisa teşkilatı başkan yardımcısı Ozan Erdem, 16 Nisan’da yapılacak partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili “Başarısız olursak iç savaşa hazırlanın” dedi.

‘Hayır’ diyenler ‘terörist’ ilan edilmişti

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini ve ‘ülkeyi ölüp parçalamak istediğini’söylemişti.

Yıldırım,“PKK ‘Hayır’, FETÖ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz dedik” demişti.

Son olarak konuşan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

‘Gayrimillerle, yerli ve milli olanların oylaması’

Soma Olay gazetesinin haberine göre, Erdem ‘Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ konulu konferansta konuştu.

Konferansa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AKP ilçe başkanı Şeref Kavruk, gençlik kolları başkanı Erol Saygılı, kadın kolları başkanı Sultan Çoban, sivil toplum örgütleri temsilcileri, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Referandumun daha önceki seçimlerden farklı olduğunu kaydeden Erdem, “Bu devletin ve milletin bekasının oylandığı gayri millicilerle, sizin gibi yerli ve milli olanların oylaması olacak. Bunun farkında olmak zorundayız. Bir seçim havasında değil, bir istiklal ve istikbal mücadelesinin tam ortasında olmak zorundayız” dedi.

‘Kartlar yeniden karılacak’

Sözlerine “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” diyerek devam eden Erdem, sözlerini şöyle bitirdi: “15 Temmuz’da İstanbul, Ankara’da bizler de tankların savaş uçaklarının altında mücadele etmek istedik. ama evimizden çıkarken tank yok diye çıkmadık. Keşke olsaydı da İstanbul, Ankara’daki o muzaffer milletin şerefine o yaşadıklarını bizde yaşayabilseydik. Kanımızı verdiğimiz gibi bu sefer oyumuzu vermek zorundayız.”