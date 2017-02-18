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Yaramazlara biraz batar!

‘Hayır’ mesajı sırası bu kez AKP Avusturya teşkilatında: Allah korusun iç savaş çıkar

 

AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili, “Eğer bu seçimde kötü bir sonuç çıkarsa, Allah korusun iç savaş çıkar” dedi.

‘Mesele AK Parti meselesi değil, vatan meselesi’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Koç’un Salzburg kentindeki referandum etkinliğinde yaptığı açıklamadan bir bölümü Twitter hesabından paylaştı.

Koç, referandumda ‘Evet’ çıkmama olasılığını değerlendirdiği konuşmasında, “Kafa karışıklıkları var, diktatörlük, tek kişi gibi. Mesele AK Parti meselesi değil, vatan meselesi. O yüzden de elimizden geleni yapmalıyız. Eğer bu seçimde kötü bir sonuç çıkarsa, Allah korusun iç savaş çıkar” dedi.

İlk değil

Benzer bir yorum da AKP Manisa il başkan yardımcılığı görevini yürüten Ozan Erdem’den gelmişti. Erdem, “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” demişti.

AKP yönetimi Erdem’in istifasını isterken, Akhisar başsavcılığı da Erdem hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Erdem iki gün önce görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

‘Hayır’ diyenler ‘terörist’ ilan edilmişti

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini ve ‘ülkeyi ölüp parçalamak istediğini’ söylemişti.

Yıldırım,“PKK ‘Hayır’, FETÖ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz dedik” demişti.

Son olarak konuşan hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

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