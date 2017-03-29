‘Hayır Kadıköy’den şarkılı danslı ‘Hayır’ çağrısı

Almanya’nın Türkiye’nin kendi topraklarında casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmesinin ardından İsveç Devlet Radyosu da, Avrupa’daki bir derneğin İsveç’te Gülen Cemaati mensuplarına yönelik casusluk yaptığını öne sürdü.