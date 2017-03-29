‘Hayır Kadıköy’den şarkılı danslı ‘Hayır’ çağrısı

‘Hayır Kadıköy’ adlı yurttaş girişimi danslı şarkılı bir klip çekerek 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hep beraber Hayır’ demeye çağırdı.
Yaramazlara biraz batar!
‘Hayır Kadıköy’ adlı yurttaş girişimi danslı şarkılı bir klip çekerek 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hep beraber Hayır’ demeye çağırdı.
Almanya’nın Türkiye’nin kendi topraklarında casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmesinin ardından İsveç Devlet Radyosu da, Avrupa’daki bir derneğin İsveç’te Gülen Cemaati mensuplarına yönelik casusluk yaptığını öne sürdü.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz’ün 21 Temmuz’da ABD Başkonsolosluğu’na kayıtlı bir numaradan arandığı belirtildi.
Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski vekiller Meral Akşener ile Nuri Okutan’a Isparta’da miting izni çıkmadı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güzellik merkezi çalışanı yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren kararnameyi imzaladı.