Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Hayır Kadıköy’den şarkılı danslı ‘Hayır’ çağrısı

 

‘Hayır Kadıköy’ adlı yurttaş girişimi danslı şarkılı bir klip çekerek 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hep beraber Hayır’ demeye çağırdı.

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