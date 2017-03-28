‘Hayır’ fotoğrafıyla işinden olan üniversite kantini çalışanı: İşsiz de kalsam ‘Hayır’

‘Hayır’ çıkartmasıyla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyaya koyunca işten atılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çalışanı Zeynep Gürler, “İşsiz de kalsam ‘Hayır’” dedi.

Üniversitenin Çiğli’deki Diş Hekimliği Fakültesi’nde kantin görevlisi olarak çalışan Zeynep Gürler ve iş arkadaşı, öğrenciler tarafından asansöre yapıştırılan “Üniversite başkanlığa ‘Hayır’ diyor. Gençlik var!” çıkartmasının yanında zafer işareti yaparak çektikleri fotoğrafı Facebook’ta paylaştı.

Üniversite rektörlüğüne ihbar edilen iki çalışan, bağlı oldukları taşeron firma Erzade İnşaat tarafından işten çıkarıldı.

Firma tarafından tutulan tutanakta, “Tarafımızca yapmış olduğunuz afiş ve sosyal medya paylaşımlarınızda hastane yönetimini kötüleme maksatlı paylaşımlarda bulunduğunuzdan dolayı iş akdiniz feshedilecektir” dendi.

‘Bir şeyi halka soruyorlar ki referandum yapıyorlar’

Cumhuriyet’ten Hakan Dirlik’in haberine göre, “Dayatılan suçlamaları kabul etmiyorum” yazarak tutanağı alan çalışanlardan Gürler, böylesi bir suçlamayla işinden olmayı beklemediğini söyledi.

Üniversite yönetimi ve taşeron şirkete dava açarak hakkını arayacağını belirten Gürler, “Bir şeyi halka soruyorlar ki referandum yapıyorlar. Bize bir seçme hakkı sunulmuş. Bana uyan görüşü paylaşmamda ne sakınca olabilir? Hele bu nedenle üniversiteden nasıl bir suçlama gelebilir. Bize yapılan muameleden sonra, yaptığım şeyin daha da doğru olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları bir aşağılamadır. Ama işsiz de kalsam ‘Hayır’” diye konuştu.