‘Hayır’ diyenlere ‘darbeci’ imasında bulunan Erdoğan: Hakaret etmiyorum, hatırlatıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşları hedef alan söylemlerinin hakaret değil, hatırlatma olduğunu savundu.

İstanbul’da konuşan Erdoğan, Kandil’in ve ‘FETÖ’nün referandumda ‘Hayır’ diyeceğini iddia eden Erdoğan, “Bunlar 15 Temmuz’da darbe yapanlar değil mi? Demek ki bunun tersini yapmak lazım. ‘Hayır diyenlere öyle veya böyle hakaret mi ediyorsunuz’, ben hatırlatıyorum sadece. Biz hayra teşvik ederiz” dedi.

Avrupa’nın teröre destek verdiği iddiasını bir kez daha dile getiren Erdoğan, “Birileri Türkiye’nin 16 Nisan’a odaklanmasını fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki bizim milletimizle bir ahdimiz var. Tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyor muyuz?” dedi.

‘Kimseyle husumetimiz yok’

Referandum sürecinde Avrupa’da bazı ülkelerle kriz yaşanmasına rağmen Türkiye’nin kimseyle husumetinin olmadığını iddia eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Açık konuşuyorum; her kim ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ diyorsa ülkemizin kötülüğünü istiyordur. Her kim ‘Avrupa’daki gelişmelere neden müdahil oluyorsunuz?’ diyorsa kesinlikle ülkemize kötülüğü vardır. Bizim kimseye husumetimiz yok, tam tersine mümkün olan en ileri sosyal ilişkileri kurmak istiyoruz. Fakat 54 yıl bizi kapısında bekleten AB’ye ne diyeceğiz?”