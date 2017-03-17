‘Hayır’ deyip genel başkanı istifaya çağıran BBP Beykoz teşkilatı feshedildi

Referandumda ‘Evet’i destekleyeceğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi istifaya çağıran Beykoz ilçe teşkilatı feshedildi.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın ‘kurallara aykırı söz ve eylemleri nedeniyle’ feshedildiği duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “BBP Beykoz İlçe Teşkilatımız yönetim kurulu ile birlikte, süreklilik ve mütemadilik arz eder bir şekilde parti politikalarımıza, parti içi disiplin ve hiyerarşi kurallarımıza, müesses ve kadim ahlaki değer ve kurallarımıza aykırı söz ve eylemleri nedeniyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın 14.03.2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararıyla feshedilmiştir.”

Büyük Birlik Partisi Beykoz İlçe Başkanı Melih Perçin, geçen günlerde kaleme aldığı açıklamada partililerin yüzde 90-95’inin ‘Hayır’ diyeceğini belirterek Destici’yi istifaya çağırmıştı.

Destici’nin ‘Evet’i BBP’yi böldü, teşkilatlar ayaklandı

BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, 7 Mart’ta “Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir” demiş, anayasa değişiklik teklifini, “Halk oylamasına sunulan bu 18 maddelik taslak tek kelimeyle ‘Seyyar Tayyar Taslağı’dır” diye nitelemişti.

Aynı günlerde ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren genel başkan Destici ise 10 Mart’ta “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söylemişti.

Partinin ‘kalesi’ olarak kabul edilen Sivas teşkilatı da MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurmuştu.

İkinci itiraz ise Kahramanmaraş teşkilatından “Hiçbir ihanete ortak olmayız” diyerek gelmişti. Beykoz teşkilatı da ‘Hayır’ diyeceğini açıklamıştı.

Destici, teşkilatların partinin kararına destek çıkması gerektiğini belirterek “Bundan sonra bütün arkadaşlarımızın partinin hukukunu oluşturan bu tüzüğüne ve programına uygun hareket etmek sorumlulukları vardır” demişti.