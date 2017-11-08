Haydarpaşa-Gebze hattında ilk raylar döşendi: Açılış 29 Ekim 2018

Son anketlerde partisi seçim barajının altında görünen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır” dedi. MHP, seçim yasasına 12 Eylül 1980 darbesi sonrası konulan yüzde Meclis 10 barajına ‘Bölücüler Meclis’e girmesin’ gerekçesiyle keskin bir dille karşı çıkıyordu. Son günlerde yapılan anketlerde MHP ya barajın altında ya da baraj sınırında […]