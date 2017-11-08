Haydarpaşa-Gebze hattında ilk raylar döşendi: Açılış 29 Ekim 2018

İstanbul’da dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesine başlandı.
Haydarpaşa-Gebze arasında 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013’te kapatılmıştı.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.
Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek, 2014 yılının ekim ayında çalışmaları durdurmuştu.
2015’te tekrar başlayan çalışmaların önümüzdeki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.