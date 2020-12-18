Hayatını kaybeden sağlıkçıların ailesine aylık bağlanabilecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayınladı. Buna göre hayatını kaybeden sağlıkçıların ailesine aylık bağlanacak.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesi 81 ildeki müdürlüklere gönderildi. Genelgeyle, tedavi sonucu SGK’nın ‘malul’ saydıkları ve hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarına yeni haklar getirildi.

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Genelgede, kanundaki ilgili maddeler hatırlatılarak şöyle dendi: “Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, ‘meslek hastalığı’ ile ‘vazife malullüğü’ kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir.

Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu’nca ‘malul’ olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü ve 47’nci maddelerine göre ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malullüğü’ hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.”