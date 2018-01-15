Hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in babası: Şimdiye kadar neredeydiler?

Dönemin Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in babası, “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” dedi.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013’te Bayraktar Edirne’ye gelince kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

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Ancak bakan kadının derdini dinlemek yerine cebine para koymuştu. Özçelik de bakana, “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” demiş, ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri nedeniyle okuluna gidemeyen Özçelik, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden Özçelik’in cenazesi, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından defnedilmişti.

DHA’ya konuşan baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ve ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Özçelik, kızının Bayraktar’a karşı çıkışıyla birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu belirtti.

Baba Nevzat Özçelik şöyle devam etti: “Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara’daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, biz de zaman zaman ziyaretine gidiyorduk. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?”