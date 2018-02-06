Hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in ailesi: Anıt istemiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız

Dönemin Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in amcası, yeğeni için Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yapımına başlanan anıta tepki gösterdi: “Kapısına gittiğimiz insanlar bir kez bile geri dönüş yapmadı. Eğer yapılırsa kaldırılması için suç duyurusunda bulunacağız.”

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013’te Bayraktar Edirne’ye gelince kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

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Ancak bakan, kadının derdini dinlemek yerine para vermeye çalışmıştı. Özçelik de bakana, “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” demiş, ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri nedeniyle okuluna gidemeyen Özçelik, Saray’da ailesiyle yaşadığı evde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden Özçelik’in cenazesi, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından defnedilmişti.

Özçelik’in babası, “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” demişti.

Vatan’dan Esra Can Sınav’ın haberine göre, Edirne Belediyesi ve Saray Belediyesi, Dilek’in ismini yaşatacaklarını söyledi.

Dilek için Saray’da bir ‘sevgi anıtı’ inşası için başlanan çalışma başlatılırken, amca Hüseyin Özçelik yapılacak anıtla ilgili olarak şunları söyledi: “Bize haber verilmeden bir anıt yapılmasına karar vermişler. Dilek’imiz yedi yıl boyunca kanserle savaştı. Kapısına gittiğimiz insanlar bir kez bile geri dönüş yapmadı. Biz Dilek’in ismi değil kendisi yaşasın istedik. O anıtın yapılmasını istemiyoruz. Eğer yapılırsa kaldırılması için suç duyurusunda bulunacağız.”