Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk, kısa süre önce okuldan eve dönmüş

İzmir’deki depremden 22 saat sonra cansız bedeni enkazdan çıkarılan 10 yaşındaki çocuğun, kısa süre önce okuldan eve döndüğü öğrenildi.

Fotoğraf: AA/DHA

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binalar yıkılmıştı.

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DHA’nın haberine göre, hayatını kaybedenlerden biri de 10 yaşındaki Elif İnan.

Hasan-Bahriye İnan çiftinin kızları Elif, depremden kısa süre önce 14 yaşındaki ablasıyla okuldan Bayraklı ilçesindeki evine döndü. Ablası kapının önüne oynamaya çıktı, Elif ise evde kaldı.

Depremde evleri yıkıldı. İşte olan anne-babası hemen eve döndü. Kurtarma ekipleri, enkazda kalan 10 yaşındaki çocuğa ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Ancak depremden 22 saat sonra ulaşılan Elif’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cenazesi Bursa’da defnedilecek

Ailenin, Bursa’nın Orhangazi ilçesinden İzmir’e gittiği öğrenildi.

Elif’in baba memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikli Mahallesi’nde yarın ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.