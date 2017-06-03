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‘Hayatına girmeme sen müsaade ettin’: ‘Fi’nin iki yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı


Yazar Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden uyarlanan internet dizisi ‘Fi’nin 9 Haziran’da yayınlanacak onuncu ve on birinci bölümlerinin tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın yazdığı ‘Fi’nin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant ve Özge Özpirinççi yer alıyor.

İlk üç bölümü 31 Mart’ta online dizi ve film platformu ‘Puhu TV’ tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dizinin iki sezon halinde 13’er bölüm olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Dizin yeni yayınlanan onuncu ve on birinci bölümlerini kapsayan tanıtım filminde Songül Öden’in kadroya dahil olduğu gözlenirken, ‘Can Manay’, ‘Duru’ ve ‘Deniz’ arasındaki ‘hassas’ aşk üçgeninde dengeleri bozacak yeni gelişmelerin yaşanacağının sinyalleri veriliyor.

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