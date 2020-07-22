‘Hayat’a ilk adım: Yavru caretta carettalar denizle buluştu

Antalya’daki Çıralı sahilinde yuvalarından çıkan caretta carettalar, denizle buluştu.

AA’nın haberine göre Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

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Fotoğraflar: AA

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan altı caretta caretta yavrusu, denizle buluştu. Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Yuvadan gece saatlerinde de çok sayıda yavrunun denize ulaştığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çıralı’nın Türkiye’deki 21 caretta caretta üreme kumsalından biri olduğunu söyledi.