‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması, ‘corona’ riskini gösteriyor

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü nedeniyle hazırladığı Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşın çevresindeki risk durumunu anlatıyor.

Google Play Store ve App Store’dan uygulamayı indirenler, konum, isim ve yaş gibi kişisel bilgilerini kaydediyor.

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Uygulamada, ‘Sağlık Durumu’, ‘Yoğunluk’ ve ‘Ailem’ adıyla üç ana kategori var. ‘Sağlık Durumu’ndea en yakın sağlık kuruluşları ile Alo 184 hattı bilgisi yer alıyor. Ayrıca kişi, sağlık durumunu da bu alanda test edebiliyor.

‘Yoğunluk’ bölümünde ise kişinin evinin bulunduğu bölgenin ne kadar risk taşıdığı bilgisi yer alıyor. Örneğin uygulamada, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne uzak olmayan bir mahallede yaşayan bir vatandaşın ‘çok yüksek riskli bölge’de olduğu belirtiliyor.

Yine, konuma göre evde izolasyonun yüksek olup olmadığı ya da enfekte sayısına göre risk bulunup bulunmadığı bilgisi yer alıyor. ‘Ailem’ bölümünde de kişi aile fertlerini ekleyebiliyor.

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Uygulamada, hastane, eczane, metro, otobüs ve marketlerin yerleri de gösteriliyor.

Uygulama şu sözlerle anlatılıyor: “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.”