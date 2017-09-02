‘Hayasızca hakaretler’ suçlamasıyla ifade veren sunucu Murat Başoğlu’na adli kontrol

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapılması durumunda sadece Marmara’da değil Ege ve Karadeniz’de de doğa felaketine yol açacağı uyarısı yapılan Kanal İstanbul için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.