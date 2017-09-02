‘Hayasızca hakaretler’ suçlamasıyla ifade veren sunucu Murat Başoğlu’na adli kontrol

Bodrum’da bir teknede yeğeniyle görüntülenen sunucu Murat Başoğlu, ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Başoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başoğlu’nun öz yeğeni olduğu belirtilen Burcu Başoğlu’yla teknede görüntülenmesi, Türkiye’nin neredeyse bir numaralı gündem maddesi olmuştu.
Bodrum başsavcılığı, ikili hakkında, ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Başoğlu’yla ilgili haberlere de yayın yasağı getirmiş ve Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
DHA’nın haberine göre, yurt dışında olduğu iddia edilen Başoğlu’nun iki gün önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdiği ortaya çıktı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu’nun her hafta hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında karakola imza atacağı öğrenildi.