Hayaller yatay, gerçekler dikey: İstanbul, gökdelen sayısında Avrupa ikincisi

Yerel seçimler öncesinde AKP’nin üzerinde durduğu ‘vizyon’lardan biri yatay şehirleşme. Fakat AKP’nin geçmişi bu konuda pek parlak değil.

Fotoğraf: Reuters





Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde hem AKP’nin ‘seçim manifestosu’nda hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında en çok üstünde durulan konulardan biri de ‘yatay şehirleşme.’

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Emporis.com‘dan derlenen verilere göre Erdoğan 1994’te büyükşehir belediye başkanlığını kazandığında İstanbul’da 100 metreyi aşan yalnızca dört bina vardı (Emporis, 100 metreyi aşan binaları gökdelen olarak sınıflandırıyor).

Şu anda İstanbul, 161 gökdelenle dünyada en çok gökdelen bulunan 21’nci şehir. Avrupa’da ise 170 gökdelenle Moskova’nın hemen arkasından 2’nci sırada.

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İstanbul’da an itibariyle 47 projeden yapımı devam eden 19 gökdelen var. Kalan 28 proje, çeşitli sebeplerle iptal edildi.

İnşaatı bitmiş, kullanıma girmemiş binalar dahil.

AKP döneminde ‘dikey mimari’de ‘çığır açan’ bir diğer şehir ise başkent Ankara.

Melih Gökçek’in belediye başkanlığını kazandığı 1994 yılında Ankara’da beş gökdelen vardı. Ankara, şu anda 68 gökdelenle Avrupa’nın ‘en dikey’ 4’üncü şehri.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da yapımı devam eden sekiz gökdelen var. Bu gökdelenlerin toplam uzunluğu 1504 metre.

Projelerden en dikkat çekeni ise Merkez Ankara. TOKİ projesi, 2020’de tamamlandığında 300 metreden fazla uzunluğuyla Türkiye’nin en yüksek binası olacak. Hem de ‘millet bahçesine komşu’!