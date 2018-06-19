Hayaller ‘uzay ve havacılık’, gerçekler ‘korsan’ Windows

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Gençlik ve Teknoloji Buluşması’nda yaptığı konuşma sırasında kullanılan bilgisayarda, korsan Windows işletim sistemi olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı, TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de (TUSAŞ) yayımlanan, ‘Gençlik ve Teknoloji Buluşması’ programında gençlerle bir araya geldi.

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Toplantıda, geliştirilen çeşitli hava araçları ve mock-up yani birebir ölçüde modelleri sergilendi.

Erdoğan’ın, gençlerin sorularını da yanıtladığı etkinlik Türkçe, İngiliz, Arapça ve Farsça olmak üzere dört farklı dilde simültane çeviriyle yayınlandı.

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Erdoğan’ın konuşması sırasında arkasındaki dev ekrana yansıtılan görüntüde, kullanılan bilgisayarın korsan Windows işletim sistemi ile çalıştırıldığı görüldü.

Orijinal Windows kullanılmayan bilgisayarın verdiği uyarıda, “Windows’u etkinleştirin” yazıyordu.