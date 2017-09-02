Hayaller ‘Toledo’, gerçekler ‘ucube’: Sur’da yapılan bazı evler tekrar yıkılıyor

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki yıkımla ilgili, “Yaptıkları bazı evleri bizzat kendilerinin tekrar yıktıkları yönünde haber alıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarında yerle bir olan Sur’da kamulaştırmayla beraber yeniden inşa kararı alınmış, mahallelerde yıkım başlamıştı.

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Rant iddiaları ve Sur sakinlerinin evlerinin ellerinden alınacağı korkusuyla sıcak bakılmayan proje için eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Sur’un ‘Toledo gibi inşa edileceğini’ öne sürmüştü.

‘Çok ucube olduğunu anlamış olmalılar’

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkımın sürdüğü Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde elektrik ve sular kesik, mahalleler polis barikatlarıyla çevrili.

‘Toledo’ yapılmak istenen Sur’daki yapılaşmanın geleneksel mimariyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirten Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın şöyle konuştu: “Yapılanlar Diyarbakır evlerinin tipolojisini kesinlikle yansıtmıyor. Durum öylesine vahim ki yaptıkları bazı evleri bizzat kendilerinin tekrar yıktıkları yönünde haber alıyoruz. Çok ucube durduğunu anlamış olmalılar. Hükumetin Sur’da izlediği politika ve yöntemler telafisi neredeyse imkansız bir yıkım yaratmıştır. Bu yıkım politikası koca bir kenti yaşanmaz hale getirmiş, bir toplumun tarihsel, kültürel mirasını ortadan kaldırmıştır. Bir kez olsun Suriçi’ni görmüş, havasını solumuş olan hiç kimsenin bu yeni yapıları olumlama-onaylama ihtimali yoktur.”

’30, 40 bin lira gibi komik değerler biçiliyor’

Alipaşa ve Lalebey mahallelerinin boşaltılması için baskı yapıldığını aktaran Sur’un Yıkımına Hayır Platformu Eş Sözcüsü Talat Çekinkaya ise şunları söyledi: “Elektrik ve suları kesilerek evlerin boşalması sağlanmak isteniyor. Evlerinden çıkmak istemeyen insanlara böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. İnsanlar yaşadıkları, doğdukları, büyüdükleri bu yerleri terk etmek istemiyor. Burada birçok kişinin iki ya da üç katlı evi var. Kimi evler avlulu, bahçeli ama onlara biçilen değer 30, 40 bin lira gibi günün şartlarına uymayan, komik paralar. Bununla yeni bir ev almaları mümkün değil.”

Tarihin en uzun sokağa çıkma yasağının Sur’da uygulanıyor olmasının kabul edilemez olduğunu belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise, TOKİ marifetiyle yapılan yeni yapılaşmanın Sur’un tarihi ve geneleksel mimarisine kesinlikle uymadığını söyledi.

Sur’un arkeolojik olarak da çok değerli bir yaşam ve tarih merkezi olduğunu kaydeden Yiğitalp “O hantal iş makineleri, çok hoyratça o tarihin üzerinde yıkım yapıyor. Üzerine de betondan binalar dikiliyor” diye konuştu.