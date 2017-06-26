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Hayaller İspanya, gerçekler Adana: Atletico Madrid beni çok istemişti ama kulübüm bırakmadı 


TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bucaspor’la sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki savunma oyuncusu Adil Demirbağ’la üç yıllık sözleşme imzaladı.

‘Atletico Madrid, Roda ve Standard Liege istemişti’

Fotoğraf: twitter.com/AdsKulubu

İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl birçok Avrupa kulübünden teklif almasına karşın Bucaspor’un kendisini bırakmadığını savunan Demirbağ şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Atletico Madrid, Roda ve Standard Liege kulüpleri beni çok istemişti ama Bucaspor bırakmamıştı. Sözleşmem sona erdikten sonra Süper Lig ve TFF 1’inci Lig’deki birçok takım da beni kadrosuna katmak istedi. Adana Demirspor bu konuda en hızlı davranan kulüp oldu. O kadar hızlı davrandı ki bayramın ikinci günü Adana’ya geldim ve sözleşmeyi imzaladım.”

 

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