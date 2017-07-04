Hayalini gerçekleştirdi: Ganalı polis memuru ‘koruduğu’ milli takımın stoperi oldu 

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Ganalı polis memuru Samuel Sarfo, geçen yıl korumalığını yaptığı Gana milli takımında forma giydi.

BBC Türkçe’nin haberine göre geçen cumartesi günü Gana’nın ABD’ye 2-1 mağlup olduğu özel maçın 81’inci dakikasında oyuna dahil olan Sarfo, stoper mevkiinde oynadı.

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Milli takımda görev almasına karşın polislik yapmayı sürdüren 26 yaşındaki amatör futbolcu “Rüyam gerçek oldu. Gana’da büyüyen her gencin hayali milli formayı giymektir” dedi.

Milli takım kadrosuna ilk olarak Afrika Uluslar Kupası eleme grubundaki Etiyopya maçından önce çağrılan Sarfo, profesyonel olmak ve dünyaya ‘Samuel Sarfo’nun ne olduğunu göstermek istediğini’ söyledi.