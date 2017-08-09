‘Hayali ihale’yle TRT ‘vurgunu’: Sekreter olarak girdi, 5 milyon lira dolandırıp kaçtı

TRT’de iki yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmayan başlayan Aysun E., ‘hayali ihale’yle kurumu 5 milyon lira dolandırıp kaçtı.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre, ‘Aysun E.’nin yaptığı ‘vurgun’, paralarını geri alamayan bazı TRT çalışanları ve yurttaşların şikayetiyle geçen ay ortaya çıktı.

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Sekreterlik yaptığı TRT’de iki yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.’nin, ‘hayali ihale’ açarak TRT’nin kantinini yıllık 800 bin lira karşılığı kiraya verdiği, parayı da aldığı tespit edildi.

Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da ayrıca para toplayan Aysun E., arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç ‘sözüyle’, hem bazı TRT çalışanlarından hem de yurttaşlardan farklı meblağlarda paralar aldı.

Kayıplara karışan Aysun E.’ye ulaşılamadı, TRT’yle ilişiği kesildi. Savcılık soruşturması ise devam ediyor.