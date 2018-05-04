‘Hayalet’ söylentisi çığırından çıktı: Mezarlıkta sabahladılar

Çorum’u bir süredir meşgul eden ‘mezar başındaki hayalet’ dedikodusu çığırından çıkmış durumda. Bir hafta içinde beş gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kızı bulmak isteyen yüzlerce meraklı iki gecedir mezarlık önünde sabahlarken, dün gece polisi atlatıp mezarlığa girenler oldu.

Merak artınca polis arama başlattı

Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.’nin mezarının üzerine, “Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak” yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

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Önceki gece siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.

Mezara deniz kabuğu bırakmış

Polis, kızın Fatma Ç.’nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı aradı, ancak sonuç alınamadı.

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Tüm kent, medyada da yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı. Kız hakkında çok sayıda öykü anlatılırken, hayalet ya da mezardan çıkan bir hortlak olacağı yönünde söylentiler de yayıldı.

Halk arasında yaşanan endişe üzerine Çorum Belediyesi, kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Fatma Ç.’nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası kondu.

Polis ekipleri, meraklıların artması üzerine iki gecedir mezarlıkta önlem alıyor. Mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi.

Meraklılar polisi atlatıp girmeye çalıştı

Mezarlığa girmek isteyen kalabalık, polislere zor anlar yaşattı. Polis, vatandaşların evlerine gitmeleri için sık sık anons yaptı.

Polis engelini aşamayan bir grup genç, mezarlığın arkasına gidip, buldukları merdivenle girmeye çalıştı. Polisin gençleri fark edip müdahale edince, kısa süreli arbede yaşandı.

Tüm uyarılara rağmen demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise “Kızı bulduk” diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

Mezar kazıcı: Yazık, adımız çıktı

Ulu Mezarlık’ta mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen şunları söyledi: “15 yıldır ben Ulu Mezarlıkta mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktı.”

Meraklı: Sesi yankı yapıyormuş

Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise “Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmış” dedi.

Mezara bırakılan not: Selamın Aleyküm

Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına dün gün içinde gelerek mektup bıraktı. Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza bıraktıkları mektupta “Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi okuldan kaçarak buraya geldik. Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık” diye not bıraktı.