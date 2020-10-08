‘Hayalet şehir’ Maraş kısmen açıldı

KKTC’de 46 yıldır kapalı tutulan ‘hayalet şehir’ Maraş halka kısmen açıldı.
Yerleşime yasak Maraş’ın Demokrasi Caddesi ve sahilinin bir bölümünden halk istifade edebilecek.
İlk etapta 200’ü aşkın kişi Maraş’a girdi.
Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.
Bu hamlenin halihazırda Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi artırabileceği yorumu yapılmıştı.
Karar, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kınanırken, Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni destekleyeceğini açıklamıştı.
Yunanistan hükümet sözcüsü, Türkiye’ye geri adım çağrısında bulundu.
Ankara ve Atina’nın görüş ayrılıklarını giderecek görüşmelere başlama kararının ardından iki ülke arasındaki gerilim düşmüştü.
Maraş 1974 yılında kapatılmıştı. Bölge, adanın tekrar birleşmesi için Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında on yıllardır süregelen görüşmelerde pazarlık malzemesi.