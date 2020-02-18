‘Hayalet’ gemi Alta, İrlanda açıklarında kıyıya vurdu: Eylül 2018’den beri denizde sürükleniyordu

Yunanistan’dan Haiti’ye doğru yol alırken, Eylül 2018’de yaşanan arıza nedeniyle yolculuğa devam edemeyen, mürettebatı terk ettikten sonra açık denizde sürüklenen ‘Alta’ adlı kargo gemisi İrlanda açıklarında kıyıya vurdu.

Fotoğraf: İrlanda Sahil Güvenlik ekibi

Terk edilmiş ya da karaya oturan tüm gemiler gibi ‘hayalet gemi’ olarak nitelendirilen Alta’nın Avrupa’yı etkisi altına alan Dennis Fırtınası’nın etkisiyle kıyıya ulaştığı belirtildi.

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Balıkçı köyü Ballycotton’da yaşayanlar gemiyi görünce sahil güvenliğe haber verdi. Geminin, 2018’de Bermuda’ya 1300 mil mesafede enerji kesintisi nedeniyle arızalandıktan sonra binlerce mil sürüklenen Alta olduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekibi, “Böyle bir şey milyonda bir oluyor” dedi.

Yaşananlar şöyle özetlendi: 1976’da yapılan, Tanzanya bandıralı gemide yaşanan arıza giderilemeyince 20 gün bekleyen 10 kişilik mürettebat tahliye edilerek Porto Riko’ya götürüldü. Sahil güvenlik ekiplerinin ve sahibi olan firmanın gemiyi kurtarma çabaları boşa gitti. Atlas Okyanusu’nda sürüklenen gemi son olarak eylül 2019’da, Britanya Donanması’na ait bir geminin mürettebatı tarafından görüldü. Ancak yine kurtarılamadı.

Alta’nın 1.5 yıl süren ‘mürettebatsız’ yolculuğunun son bulduğu İrlanda’da gemileri kurtarma operasyonları düzenleyen kurumun direktörü Robert McCabe şunları söyledi: “Normalde hasar gören veya batan gemiler sahiplerinin mülkiyetinde olmaya devam eder ve onları kurtarmak için çözüm bulmak da sahiplere düşer. Ancak, bu tür gemiler diğer gemiler ve deniz ulaşımı açısından zarar verecek durumdaysa yerel yönetimler müdahale edebilir.”

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Çevreye zarar verecek herhangi bir sızıntının olmadığı saptanan geminin akıbeti konusunda henüz karar verilmedi.