Hawking’e göre uzaylılar var: Mesaj gönderirlerse cevap vermeyin

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, uzaylılardan mesaj alındığı takdirde cevap verilmemesi gerektiğini söyledi.

‘Stephen Hawking’s Favourite Places’ isimli belgeselde ‘Gliese 832c’ adlı gezegende uzaylıların yaşadığını söyleyen Hawking, “Bir gün bu tür bir gezegenden sinyal alabiliriz ama cevap vermememiz gerek” diye konuştu.

Reklam

Daha gelişmiş bir uygarlıkla tanışmayı Amerikan yerlilerinin Batı medeniyetiyle karşılaşması ile kıyaslayan Hawking, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya’ya geliş amacının ‘barışçıl’ olmayacağını belirtti.

Britanyalı fizikçi, daha önce de uzaya koloni kurulması gerektiğini söylemişti.