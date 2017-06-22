Hawking’den Ay’a üs çağrısı: İnsanlığın dünyayı terk etmesi gerektiğine inanıyorum

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, 30 yıl içinde Ay’a bir uzay üssü kurulması çağrısı yaptı: “Dış dünyaya yayılmak bizi kendi sonumuzu getirmekten kurtaracak tek şey olabilir. İnsanlığın Dünya’yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum.”

BBC Türkçe’nin haberine göre Starmus Festivali’nde konuşan Hawking, uzay programlarında öncü ülkelerin astronotlarını 2020 yılına kadar yeniden Ay’a göndermeleri gerektiğini söyledi.

Hawking, önümüzdeki 10 yıl içinde Mars’a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay’a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını da yaptı.

Yeniden başlayacak uzay yarışının insanlığı yeni bir amaca yönelteceğini, bu sayede yeni ittifaklar oluşacağını ve uzaya yayılmanın insanlığın kaderini tamamen değiştireceğini öngören ünlü bilim insanı şunları söyledi: “Umarım bu motivasyon, rekabet halindeki ulusları tek bir amaçta birleştirerek hepimize ortak bir hedefte çalışma şansı verir. Yeni ve tutkulu bir uzay programı, genç nesilleri de heyecanlandıracak, astrofizik ve kozmoloji (evren bilimi) alanlarına ilgiyi artıracaktır.”

Burada yerimiz giderek daralıyor

Konuşmasında iklim değişikliği eksenli endişelere ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde toplanan eleştirilere de değinen Hawking, “Bu konularda bugüne kadar görülmüş en yanlış politikayı benimseyen Donald Trump’ın aksine iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelenin önemini yadsımıyorum” dedi.

Ünlü fizikçi, iklim değişikliği tehdidi altındaki Dünya’nın ve insanlığın geleceği için uzay seyahatinin büyük önemde olduğunu söyledi: “Burada yerimiz giderek daralıyor ve gidilebilecek tek yer diğer dünyalar. Artık diğer güneş sistemlerini de keşfetme zamanı geldi. Dış dünyaya yayılmak bizi kendi sonumuzu getirmekten kurtaracak tek şey olabilir. İnsanlığın Dünya’yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum.”

Uzun dönemde insanın Dünya’da bir geleceği olmadığını, kalırsa ya Güneş’in etkileri sonucu ya da yeniden bir meteor çarpması ile türün ortadan kalkacağını belirten Hawking, uzak dünyalara seyahatin artık bilim kurgu olmadığını söyledi.

Hawking şöyle devam etti: “İnsanlık, Ay’a iniş örneğinde olduğu gibi ne zaman bir büyük adım atsa, bu insanları ve ulusları bir araya getirerek, yeni keşiflerin ve teknolojilerin doğumuna itici güç oluyor. Eğer insanlığın bir milyon yıl daha devam etmesini istiyorsak kimsenin daha önce gitmediği yerlere gitmekten başka yolumuz yokç”

Hawking sözlerini, “En iyisini umuyorum. Başka çaremiz yok” diyerek sonlandırdı.

Ortak üs planları

Avrupa Uzay Ajansı’nın başı olan Jan Woerner 2024 yılına kadar, mevcut uzay üssünü Ay’da kurulacak bir üsle değiştirmeyi öngördüklerini ve potansiyel üs alanı için Rusya’yla ortak bir keşif görevi planladıklarını açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa’ysa Ay’a yeniden dönmek yerine 2030’a kadar Mars’a astronot göndermeye yoğunlaşmış durumda. Ancak diğer ülkelerin ortak bir Ay üssü kurma girişimi gerçeğe dönüşürse NASA’nın buna mesafeli durmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.