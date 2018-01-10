Hawking depresyondakileri rahatlattı: Pes etmeyin, bir çıkış yolu var

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, depresyondan şikayet edenlere “Pes etmeyin, bir çıkış yolu var” diye seslendi.

Londra’daki bir konferansta, ‘kara delikler’ ile depresyon arasında paralellik kuran Hawking, “Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var” diye konuştu.

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Hawking, 1963 yılında konulan ‘motor nöron hastalığı’ tanısıyla ilgili ise “Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım” dedi.

Rahatsızlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan teorik fizikte çalıştığı için şanslı olduğunu belirten 76 yaşındaki Hawking, “Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir, çünkü kendinize ve genel olarak hayatınıza gülecekseniz bütün umudunuzu kaybedebilirsiniz” dedi.

Konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4’te iki bölüm halinde yayınlanacak.