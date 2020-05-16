Hawaii’ye gidip karantinayı ihlal eden New Yorklu, Instagram’da fotoğraf paylaşınca yakayı ele verdi

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir adam, pazartesi günü tatil için Hawaii’ye gitti ve eyaletin ‘ayak bastıktan sonra 14 gün karantina’ kuralını ihlal ederek aynı gün sörf yaptı. Fotoğrafları Instagram’da paylaşınca da yakayı ele verdi ve tutuklandı.

Honolulu’daki Waikiki Plajı. (Fotoğraf: Reuters)

Eyalet Valisi David Ige’in ofisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Tarique Peters’ın başkent Honolulu’ya vardığı gün otelinden ayrıldığı ve toplu taşıma kullanarak plaja ve ve başka yerlere gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Onun sosyal medyaki, güneşlenirken, sörf yaparken, Waikiki Plajı’nda yürüyüş yaparken çektiği selfie’leri içeren paylaşımlarını gören vatandaşlar sayesinde emniyet birimlerimizin haberi oldu ve harekete geçtiler.”

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Peters’ın oteline giden ve oradaki çalışanlardan da defalarca dışarı çıktığını öğrenen polis genç adamı tutukladı. 4 bin dolar (27 bin 600 lira) kefalet ücreti belirlendi.

Hawaii’deki katı kurallar eyaletteki vaka ve ölenlerin sayısının düşük olmasını sağladı. 638 vaka kayda geçti, 17 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.