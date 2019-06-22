Hawaii’de uçak kazası: 9 ölü

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası’nda dün uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Hawaii Ulaştırma Departmanı (HDOT) sözcüsü Tim Sakahara olaya ilişkin açıklamasında, Beechhcraft King Air model çift motorlu uçağın adanın Waialua bölgesinde yer alan Mokulē’ia şehrindeki Dillingham Havaalanı yakınına düştüğünü belirtti.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi uçakta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Honolulu İtfaiye Departmanı başkanı Manuel Neves basın açıklamasında kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığını kaydetti.
Olaya dair incelemeyi Federal Havacılık Kurumu (FAA) yürütüyor.