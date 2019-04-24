Hawaii’de kano yapan turiste köpekbalığı saldırdı

ABD’nin California eyalatinde yaşayan bir turist, tatil için gittiği Hawaii’de kano yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığının sahilden birkaç yüz metre uzaklıkta olan kadını kalçasından ısırdığı açıklandı.

Fotoğraf: www.montereybayaquarium.org

Arama-kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu, köpekbalığının ise gözden kaybolduğu belirtildi.

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Hawaii Sivil Koruma Dairesi, bölgedeki tüm plajların tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Kalçasındaki yara tedavi edilen kadının 1.5 metrelik siyah uçlu resif köpekbalığının saldırısında uğradığı belirten yetkililer, “Bu hiç alışık olduğumuz bir durum değil. Bu türe mensup köpekbalıklarının saldırısına dair kayıt yok elimizde” dedi.

Bu saldırı, Hawaii’de bu yılın başından beri kayıtlara geçen üçüncü köpek balığı saldırısı oldu.