Hawaii’de bir turist köpekbalığı saldırısı sonucunda öldü

ABD’nin turizm açısından gözde eyaletlerinden Hawaii’de, 65 yaşındaki bir yerli turist köpekbalığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, bunun 2015’ten beri Hawaii’deki köpekbalığı saldırısının neden olduğu ilk ölüm olduğunu açıkladı. California eyaletinden Hawaii’ye tatile gittiği belirtilen adamın dün sabah, Maui Adası’nda, kıyıya 50-60 metre uzaklıkta yüzerken saldırıya uğradığı belirtildi.
Maui Yangın ve Toplum Güvenliği Dairesi, adamın saldırıya uğradığı noktaya helikopter ve jetski yollayarak sahile çıkardıklarını, müdahale edildiğini ancak kurtulamadığını duyurdu. Adı açıklanmayan adamın olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.
Bu olayın ardından plajlara köpekbalığı olduğuna dair uyarı yapılan levhalar konuldu.
2015 yılında Margaret Cruse adlı kadın yine Maui açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.