Havza ve Vezirköprülüleri uyaran Samsun sağlık müdürü: Covid-19 olduğunu bildikleri hastalara geçmiş olsuna gidiyorlar

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Vezirköprü ve Havza ilçelerindeki Covid-19 vaka sayılarında, önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gözlemlendiğine dikkat çekerek halkı kurallara uymaları konusunda uyardı. Oruç, Covid-19 olduğu bilinen hastalara bile geçmiş olsun ziyaretine gidilmesine tepki gösterdi.

Fotoğraflar: AA

Yazılı açıklama yapan Oruç, iki ilçedeki vaka artışının en büyük nedeninin, kişilerin tüm bilgilendirme ve uyarı çalışmalarına rağmen, hastalığın etkisine inanmamaları, aile içinde bir vaka çıkana kadar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hayatlarını sürdürmeleri olduğunu vurguladı.

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Oruç, sık sık filyasyon ekiplerinden bilgi alıyor.

Filyasyon ekiplerinin Samsun’un tamamında olduğu gibi bu ilçelerde de sabah saat 09:00’dan 23:00’e kadar temaslı ve karantinada olması gereken pozitif hasta takibi yaptıklarını belirten Oruç şöyle devam etti: “Sağlık ekiplerinin gösterdiği bu özverili mesaiye ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen bazı ilçe sakinlerinin hala Covid-19 olduğunu bildikleri hastalara bile geçmiş olsun ziyaretine giderek kalabalık gruplar halinde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu davranış şeklinin de bulaş oranının artmasından başka bir sonuç doğurmuyor.”

İlk günden beri, “Bana nasılsa bir şey olmaz, akrabamdan yakınımdan virüs bulaşmaz” düşüncesinin ne kadar hatalı bir yaklaşım olduğunu anlattıklarını vurgulayan Oruç, Vezirköprü ve Havza’da yaşayanların daha vahim sonuçlar ortaya çıkmadan önlemlere uymaları gerektiğini hatırlattı.

Daha önce İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçeleriyle ilgili yaptıkları uyarılara olumlu bir geri dönüş aldıklarını belirten Oruç, Vezirköprü ve Havzalılardan da kendileri, sevdikleri ve çevrelerindekilerin sağlığı için benzer bir davranış beklediklerini sözlerine ekledi.